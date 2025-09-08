양양군, 제2회 추경예산 4502억원 확정…지역경제활성화 사업 중점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 양양군이 지난 5일 군의회 의결을 거쳐 올해 제2회 추경예산을 4502억원 규모로 확정했다.

이번 추경예산 규모는 기정예산보다 134억3784만원이 늘어난 4502억4692만원으로, 일반회계가 4208억6771만원, 특별회계가 293억 7921만원이다.

이번 추경예산의 중점 추진 사업으로는 ▲민생회복 소비쿠폰(1차) 56억원 ▲현남면 농촌중심지활성화(농촌협약) 17억원 ▲우리동네 풍수해 안전망 사업 8억원 ▲오색마루 인도교량 설치사업 8억원 ▲고노동 소하천 정비공사 5억7000만원 ▲하수처리장 확충 5억5000만원 ▲토사매몰어항 긴급 준설 3억9000만원 ▲양양사랑상품권 발행 및 운영 사업 1억원 등이다.





군은 제2회 추경예산이 확정됨에 따라, 재난으로부터 군민들을 보호하고 살기좋은 도시 구현을 위해 정주여건을 더욱 개선함은 물론, 지역경제활성화 사업들의 원활한 추진에 박차를 가할 예정이다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

