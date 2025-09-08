맥캘란, 한정판 컬렉션 ‘피터 블레이크 경’ 협업 작품 현대百서 단독 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘서 피터 블레이크 아넥도츠 오브 에이지스 컬렉션 - 다운 투 워크’ 단독 공개

프리미엄 주류 수입 유통사 디앤피 스피리츠(대표 노동규)가 위스키 브랜드 맥캘란과 영국 팝 아트의 거장 피터 블레이크 경(Sir Peter Blake)의 협업 작품인 '서 피터 블레이크 아넥도츠 오브 에이지스 컬렉션 - 다운 투 워크(Down to Work)'를 현대백화점 무역센터점에서 단독 공개한다.

이번 작품은 8월 19일부터 현대백화점 무역센터점 지하 1층 와인웍스 매장 앞에서 전시되며, 소비자들은 국내에서 유일하게 특별한 한정판을 만날 수 있다.

'서 피터 블레이크 아넥도츠 오브 에이지스 컬렉션 - 다운 투 워크(Down to Work)'은 맥캘란의 유구한 역사와 전통을 기념하기 위해 기획된 프로젝트로, 피터 블레이크 경이 맥캘란의 스토리에 영감을 받아 직접 디자인한 오리지널 콜라주 아트를 라벨에 담았다.

특히 1967년 위스키를 담아, 그의 예술 세계가 대중문화로 확장되던 시대를 오마주하는 동시에, 맥캘란의 결정적인 순간을 기념했다. 1947년 맥캘란의 소유권을 인수한 조지 하빈슨은 비용면에서 효율적인 버번 캐스크 대신 셰리 캐스크를 선택했고, 이는 오늘날까지 이어지는 맥캘란의 품질 철학을 상징적으로 보여준다. 실제 라벨 속 이미지에는 증류소 노동자들의 삶과 헌신이 기록되어 있으며 위스키와 사람, 그리고 공동체가 이룬 서사가 고스란히 담겨 있다.

이번 에디션의 보틀은 스코틀랜드 북부에서 장인들의 수공예 방식으로 제작됐다. 전통 방식대로 입으로 불어 만든 유리병은 묵직한 무게감을 지니며, 스토퍼에는 맥캘란의 이스터 엘키스 하우스가 새겨져 있다. 병은 탈착 가능한 프레임에 안정적으로 고정되어 있는데, 라벨에는 피터 블레이크 경의 친필 서명이 인쇄되어 상징성을 나타낸다.

나무 케이스는 유럽산 참나무와 황동, 지속 가능한 방식으로 공급된 스코틀랜드산 가죽을 사용해 완성되었다. 케이스 내부에는 피터 블레이크의 13가지 콜라주 작품과 함께 진품 인증서가 담긴 가죽 책이 포함되어 있으며, 모든 요소가 예술적 가치와 희소성을 더한다.

이번 컬렉션은 시각적 아름다움만큼이나 풍미 또한 특별하다. 절인 복숭아 컬러를 지닌 원액은 오크와 말린 과일, 무화과, 열대 과일의 아로마가 어우러지고, 따뜻하게 녹은 초콜릿과 생강, 파인애플과 코코넛, 딸기와 헤이즐넛의 조화로운 팔레트를 선사한다. 피니시는 섬세하고 긴 초콜릿과 달콤한 오크, 복숭아 향으로 마무리되며, 전 세계 단 322병 한정 생산되어 소장 가치가 더욱 높다.





디앤피 스피리츠 관계자는 "맥캘란과 피터 블레이크 경의 협업은 예술과 위스키가 만나는 가장 이상적인 컬렉션이자, 200년에 가까운 맥캘란의 헤리티지와 장인정신을 현대적으로 재해석한 작품"이라며, "국내 소비자들이 특별한 작품을 직접 보고 경험할 수 있는 기회를 마련하게 되어 더욱 뜻깊다"고 전했다.





