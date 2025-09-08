이찬진 "금감원 분리 아타까워, 인사교류·처우개선 약속"

이찬진 금융감독원장이 금융감독원에서 금융소비자보호원(금소원)을 분리하기로 한 정부 조직개편 결과에 "안타깝게 생각한다"고 밝혔다.
이 원장은 8일 금감원 직원들에게 보낸 내부 공지에서 "저를 포함한 경영진과 금감원 대다수 임직원은 감독체계 개편이 합리적으로 이뤄질 수 있도록 다방면으로 최선의 노력을 기울였으나, 결과적으로 매우 안타깝게 생각한다"고 말했다.
그는 "원장으로서 임직원 여러분들이 느끼는 우려와 불안감을 누구보다 잘 알고 있다"면서 "앞으로 국회 논의 및 유관기관 협의 과정에 적극적으로 임하여 금감원-금소원의 기능과 역할 등 세부적인 사항을 꼼꼼하게 챙기겠다"고 강조했다.
이어 "금감원과 금소원 간 인사 교류, 직원 처우 개선 등을 통해 여러분들의 걱정이 최소화될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.
더불어민주당과 정부는 전일 고위당정협의회를 개최하고 금융위원회를 해체하고 국내 금융정책 업무는 재정경제부로 옮기는 내용의 조직개편안을 발표했다. 금융위는 금융감독위원회로 재편되고 금감원에서는 금소원이 분리, 독립한다.
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
