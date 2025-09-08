고창군, 교촌마을 '우리동네살리기사업' 공모 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

97억 투입…노후주택·위험경사로 등 정비

전북 고창군은 최근 국토교통부가 주관한 '우리동네 살리기사업 신규공모'에 고창읍 교촌마을(군청 뒤편)이 선정됐다고 8일 밝혔다.

앞서 추진되고 있는 '청년특화주택'과 함께 기존 주민들과 청년들이 함께하는 '마을살리기'의 모범 사례로 키워진다.

고창군이 최근 국토교통부가 주관한 '우리동네 살리기사업 신규공모'에 고창읍 교촌마을이 선정됐다. 고창군 제공

AD

고창군 고창읍 교촌리는 마을 한가운데 향교가 있고, 봄에는 벚꽃이 만발해 나들이객이 몰려오는 곳이다. 하지만 평상시에는 낡고 오래된 주택과 가파르고 좁은 골목길로 밤에는 우범지대로 인식돼 왔다.

군은 내년부터 2029년까지 총사업비 97억원(국비 40억원)을 투입해 슬레이트 정비와 위험 옹벽정비 등을 진행한다. 아이 유모차와 장애인들의 휠체어도 무리 없이 움직일 수 있는 '누구나 편한길'도 만들어진다.

특히 교촌마을에 주민들을 위한 '새봄 어울림센터'를 만들고 문화강습과 주민회의 등이 이뤄지는 복합커뮤니티 공간으로 활동할 계획이다.

여기에 마을 입구 어린이집이 이전하면서 생긴 공간은 '청년특화주택'으로 추진되고 있다. 전용면적 45.54㎡의 투룸형으로 구성되며, 지상 5층 규모의 건물에 약 40세대가 입주하게 된다.

앞서 군은 주민들과 공모사업 선정, 지역의 취약성 개선을 위해 사업을 함께 구상하고, 전문가 자문을 통해 개선점을 사업계획에 충실히 반영했다.





AD

심덕섭 군수는 "마을은 도시를 구성하고 지탱하는 세포와 같고, 그래서 마을이 살아야 도시가 살 수 있다"며 "마을 공동체에 주민참여를 높여 참여하고 소통하는 밝고, 건강한 세계유산도시 고창을 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>