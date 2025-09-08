"9월9일은 쿠쿠데이"…쿠쿠, 단 하루 최대 59% 할인 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추가 50% 할인 가능한 복권 이벤트도

추석맞이 영상편지 이벤트 등 행사 '풍성'

쿠쿠가 9월9일 단 하루 전국 쿠쿠스토어 60여개 직영 매장에서 연중 최대 규모의 행사인 '쿠쿠데이'를 개최한다고 8일 밝혔다.

먼저 쿠쿠데이 당일 매장을 방문한 고객은 음식물 처리기· 인덕션레인지·청소기·식기세척기·안마의자·써큘레이터·밥솥 등 쿠쿠의 주요 가전을 최대 59% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

현장에서 '대박 복권 이벤트'에 참여하면 당일 구매 제품 행사가에 중복 할인을 받을 수 있다. 추첨을 통해 1등에게는 행사가의 추가 50% 할인, 2등은 40%, 3등 30%, 4등 20%, 5등 10% 등 총 1160명에게 넉넉한 추가 혜택을 제공한다.

한가위를 앞두고 가족 간 따뜻한 마음을 전하는 '고향에서 온 편지, 고향으로 가는 편지' 영상편지 이벤트도 9월 한 달간 진행한다. 쿠쿠스토어 직영점에 직접 방문해 15초 분량의 영상을 촬영하거나 직접 찍은 영상을 인스타그램에 올리면 된다. 오프라인 참여자에게는 쿠쿠 미식컬렉션 에어프라이어(선착순 50명)와 전자레인지(선착순 49명)를 제공하며, 온라인은 추첨을 통해 선정된 99명에게 기프티콘을 증정한다.

출산가정을 대상으로 한 특별 지원 이벤트도 실시한다. 2025년 출생 등록 고객이 출산 증빙 서류를 제출하면 오는 11월까지 매월 매장별 선착순 2명에게 식기세척기·로봇청소기·청소기·전자레인지·생선구이기·발마사지기·서큘레이터 등 가전을 50% 할인해 준다.





쿠쿠 관계자는 "풍성한 혜택과 참여형 이벤트를 통해 즐거운 경험을 제공하는 것은 물론 앞으로도 고객들의 경제적 니즈를 모두 만족시킬 프로모션을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

