신한투자증권, 패밀리오피스 고객 전담 공동영업팀 출범...금융권 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한투자증권은 8일 금융권 최초로 신한은행과 신한투자증권 패밀리오피스 고객을 위한 '공동영업팀'을 출범한다고 밝혔다. 시범 운영 거점은 ▲신한 프리미어 패밀리오피스 청담센터(은행·증권 복합채널)와 ▲신한 프리미어 청담금융센터(증권)다.

AD

이번 조치는 기존 은행·증권 복합점포인 PWM(프라이빗 웰스 매니지먼트) 채널 고객 관리를 강화하기 위한 신채널 전략의 일환이다. 신한투자증권 관계자는 "기존 PWM채널의 고객 수가 증가하고 고객의 니즈 또한 세밀화되면서 차별화된 맞춤 금융서비스 제공을 위해 그룹 차원의 역량 결집 및 공동관리 체계를 새롭게 구축하게 됐다"고 설명했다.

공동영업팀은 패밀리오피스센터 PB와 신한투자증권을 대표하는 지점 우수 PB로 구성된다. 금융권 최초로 지점 간 우수 PB인력 풀을 고객중심으로 공동 운영하는 방식이다. 기존 복합점포의 한계를 뛰어넘는 혁신적인 시도라는 평가가 나온다. 이를 통해 고객들은 기존 은행·증권 복합채널을 통한 포트폴리오 관리는 물론, 우수PB들의 투자전략, 리스크 관리를 통한 자산관리 서비스를 받을 수 있을 것으로 기대된다.

시범 운영 거점으로 지정된 청담금융센터는 2024년 신한투자증권 업적평가대회에서 '바른이익 대상'을 수상하며 내부 성과뿐 아니라 고객만족 측면에서도 최고 수준의 역량을 입증한 곳이다. 센터 내에는 원스톱 금융서비스를 제공하는 '신한 프리미어 커뮤니타스 라운지'도 새롭게 마련된다. 앞서 신한 프리미어 원주금융센터에서 첫선을 보인 후 두 번째다.





AD

신한투자증권 관계자는 "이번 공동영업팀 출범이 신한 프리미어 채널 혁신의 시작점으로 앞으로도 고객중심 자산관리를 위해 은행과 증권의 전문 역량을 결집해 나갈 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>