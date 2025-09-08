애플 제조업 R&D 지원센터, 오는 23~24일 스마트 제조 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포스텍에서 스마트 제조 논의

"제조업 생태계 혁신 플랫폼"

애플 제조업 R&D 지원센터는 오는 23일부터 24일까지 포항공과대학교(포스텍)에서 '스마트 제조 포럼'을 개최한다고 8일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 이번 포럼은 글로벌 제조업 혁신 동향과 대기업의 스마트 제조 전략 등 중소 제조 기업들로 하여금 세계적인 트렌드를 살펴볼 수 있도록 구성됐다. 국내외 제조업, 빅테크 분야 전문가와 산업계 관계자가 참여해 스마트 제조의 현재와 미래를 논의할 예정이다.

첫날에는 로보틱스 전문가 데니스 홍 UCLA 교수가 기조강연자로 나서 스마트 제조와 로보틱스 융합의 비전을 제시한다. 세계경제포럼의 페데리코 토르티 선임 전문가도 글로벌 제조업 트렌드와 지속가능한 혁신 전략을 주제로 강연에 나선다.

이와 함께 애플 관계자 및 국내 주요 대기업 전문가들이 연사로 참여해 ▲스마트 제조 최신 기술 동향 ▲인공지능(AI)·데이터 기반 제조 혁신 ▲사이버 보안 등의 주제에 관해 다룰 예정이다.

행사 2일 차에는 스마트 팩토리 구축을 두고 고민하는 기업이나 실제로 구축은 했지만 적용에 어려움을 겪는 기업들을 위한 세션으로 진행된다. 실제 애플 제조업 R&D 지원센터를 통해 스마트 제조에 도전한 중소기업들이 자사 사례를 소개한다. 지원센터의 ▲스마트 데이터 ▲스마트 공정 ▲스마트 품질 랩 엔지니어들이 참여하는 스마트 팩토리 구현 교육도 진행된다.

참가비는 전액 무료로 모든 참가 신청은 애플 제조업 R&D 지원센터 홈페이지에서 할 수 있다. 김덕영 애플 제조업 R&D 지원센터장은 "스마트 제조 포럼이 매년 산업계와 학계, 중소기업을 연결하며 대한민국 제조업 생태계 혁신을 촉진하는 플랫폼으로 자리매김하고 있다"면서 "올해 역시 새로운 협력 기회를 발굴하는 장이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.





포스텍 내에 위치한 애플 제조업 R&D 지원센터는 애플이 세계 최초로 만든 제조업 특화 R&D 지원센터다. 스마트 공정 관련 장비를 구축하고 중소 제조기업을 대상으로 교육과 훈련을 무상으로 제공하고 있다





