특허청, 우수 공공기술 민간 이전·사업화 촉진 '로드쇼' 개최

특허청은 8일 과학기술컨벤션센터에서 우수 공공기술의 민간 이전·사업화를 촉진하는 자리로 '2025년 범부처 공공기술 이전·사업화 로드쇼'를 마련해 진행한다고 밝혔다.
로드쇼는 특허청과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 국토교통부, 해양수산부, 농촌진흥청, 산림청, 우주항공청, 농림축산식품부 등 10개 부처가 공동으로 개최한다.
각 부처와 주관기관은 정부 연구개발로 창출한 공공기술 중 117개 연구개발 기관(64개 대학과 51개 공공연구기관, 2개 병원)의 사업화 유망 기술 1863개를 발굴, 해당 기술을 필요로 하는 기업을 대상으로 기술이전 상담 및 설명회 자리로 로드쇼를 마련했다.
이 자리에서 서울시립대는 건축 내장재 전문기업 ㈜유창과 기술 이전을 위한 협약을 체결한다. 이전할 기술은 서울시립대가 개발한 '건축물 내 음향 환경 개선을 위한 흡음재 거치형 천장 구조체 및 시공 방법'이다. 이 기술은 흡음재를 천장에 안정적으로 고정하면서 시공 편의성을 높이는 게 장점이다.
극지연구소는 지구 온난화 등 기후변화에 대응하기 위해 연구한 '예측 기상 인자들을 이용한 연간 식생 변동 예측 방법 및 장치'를 공조 전문 기업 ㈜에어컨포유에 기술을 이전하는 협약을 체결한다. 이 기술은 과거 식생 데이터 등에 기초해 식물 활동 강도 및 식물 활동 위상을 예측할 수 있는 기능을 가졌다.
로드쇼에서는 제품 및 기술 전시 부스 4개도 운영한다. 한양대는 이 공간에서 '시공간 추론 기반 우주 교통 관제 시스템'을 공개한다. 이 시스템은 인공위성이 궤도를 안전하게 유지할 수 있는 충돌 방지 기술로 우주 환경·안보·교통 지도를 시각화하는 기능을 구현한다. 현재는 미 우주군(USSF)에 서비스를 제공하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
목성호 특허청 차장은 "10개 부처가 엄선한 우수 공공기술이 민간 기업에 이전·사업화되는 과정을 거쳐 우수 제품 및 서비스로 거듭나길 기대한다"며 "특허청은 관련 부처, 기관과 협력해 특허기술 거래·사업화 시장을 활성화하기 위한 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>