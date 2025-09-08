아이디어스, 핸드메이드 추석 선물 최대 84% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발송일 지정·프리미엄 포장 지원

아이디어스는 추석 시즌을 맞아 이달 말까지 연간 최대 혜택을 제공하는 '추석 선물 대전' 프로모션을 실시한다고 8일 밝혔다.

추석 선물 대전은 ▲작품 할인전 ▲선물 발송일 지정 기획전 ▲가격대별 선물 추천 시리즈 ▲매일 100% 당첨 적립금 ▲프리미엄 포장 셀렉션 ▲아이디어스 자체 멤버십 디플러스(d+) 연간 이용권 할인 등 다채로운 이벤트로 구성됐다.

아이디어스가 추석 시즌을 맞아 이달 말까지 연간 최대 혜택을 제공하는 ‘추석 선물 대전’ 프로모션을 실시한다. 아이디어스

작품 할인전에서는 농축수산물, 수제 먹거리, 전통주, 아이디어 상품 등 4000여개의 작품을 최대 84% 할인된 가격으로 선보인다. 이와 함께 디플러스 회원에게는 최대 10%의 추가 할인과 추석 특별 최대 5000원 쿠폰도 제공된다.

추석 연휴 기간 폭증하는 택배 물량에 대비해 배송 출발일 지정이 가능한 기획전도 운영한다. 주문 단계에서 희망 발송일을 선택할 수 있어 고객은 원하는 일정에 맞춰 선물을 전달할 수 있다.

또한 디플러스 연간 이용권을 9600원 특가에 선보인다. 월 800원 수준의 이용료에 매월 4000원 할인 쿠폰, 기획전 구매 건마다 최대 25% 추가 할인 혜택을 제공한다.





김동환 아이디어스 대표는 "아이디어스다운 개성 있는 선물 기획전과 풍성한 할인 프로모션으로 고객에게는 더 나은 쇼핑 경험을, 작가님들에게는 더 많은 판매 기회를 제공해 핸드메이드 작품 시장 활성화에 기여하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

