영안모자 백성학 명예회장, 홍천군에 3만평 토지 기부 산림휴양시설 활용

영안모자 백성학 명예회장이 홍천읍 연봉리 산11-18번지 일대 3만평의 토지를 홍천군에 기부했다.

영안모자 백성학 명예회장이 홍천읍 연봉리 산11-18번지 일대 3만평의 토지를 홍천군에 기부했다. 홍천군 제공

백성학 명예회장은 홍천군민의 건강한 삶과 지역 발전에 이바지하고자 하는 공익적 의지로 이런 결심을 하게 되었다고 전해졌다.

특히, 홍천군민의 건강과 체육 문화 발전을 지향하며, 등산로로 활용되길 원하는 백성학 명예 회장의 뜻에 따라 이번에 기부채납된 토지는 주민들의 삶의 질 향상을 위한 산림휴양시설로 조성될 예정이다.

기부된 토지는 주민들이 즐겨 찾는 남산 등산로와 남산 산림공원과 인접해 있어, 기존 시설과의 연계성이 매우 높다.

홍천군은 기부받은 토지를 기존 산림휴양시설과 통합하여, 등산로 및 산림휴양시설을 정비하고 주민들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 다양한 시설을 확충할 계획이다.

이를 통해 남산 일대를 주민들을 위한 대표적인 휴식 공간이자 건강 증진의 장으로 활성화할 방침이다.





신영재 홍천군수는 "홍천군에 귀한 토지를 기부해 주신 백성학 명예회장님께 깊이 감사드린다"며 "기부의 뜻에 따라 해당 토지가 군민 모두에게 사랑받는 소중한 공간이 되도록 안전하고 효율적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

