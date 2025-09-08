KCC-CJ제일제당, 안전하고 쾌적한 사업장 조성 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사업장에 맞춤형 컬러환경 디자인 적용

"고기능성 도료 적용…내구성 향상도 기대"

KCC와 CJ제일제당이 안전하고 효율적인 사업장 작업 환경 조성을 위해 협력한다.

KCC와 CJ제일제당은 서울 서초구 KCC 컬러디자인센터에서 '색채 환경 디자인 개선을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.

맹희재 KCC 디자인센터장(상무·왼쪽부터), 김태호 CJ제일제당 안전경영실장(부사장), 함성수 유통도료사업부장(상무)이 컬러 환경 디자인 개선 MOU 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. KCC

AD

이번 협약으로 양사는 ▲CJ제일제당의 안전문화 구축을 위한 컬러유니버설디자인(CUD) 매뉴얼 연구 및 제작 ▲제조 사업장 및 물류센터 내 산업재해 예방을 위한 맞춤형 CUD 적용 등 안전한 근무 환경을 조성하는 데 힘쓰기로 했다.

KCC는 CJ제일제당의 사업장 특성에 최적화된 CUD 매뉴얼을 제작하고, CJ제일제당 부산공장과 물류센터에 맞춤형 컬러 환경 디자인을 적용 후 전국 CJ 사업장으로 확대할 계획이다. 근로자의 안전에 대한 중요성을 일깨우는 한편 업무 효율을 높인 근무 환경을 조성해 나간다는 방침이다.





AD

CUD는 성별, 연령, 색각 이상 여부와 관계없이 누구나 직관적으로 공간과 사물 정보를 인식할 수 있도록 설계된 컬러 디자인이다. 위험 구역과 작업 동선을 보다 명확히 구분해 보다 안전하고 효율적으로 일할 수 있도록 만들어졌다. KCC는 자사의 '센스탄','유니폭시' 등 고기능성 페인트로 컬러 디자인을 구현함으로써 시각적 효과와 함께 사업장 시설물 내구성 향상에도 기여할 것으로 기대하고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>