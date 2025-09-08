경기도, 해양산업에 2030년까지 5800억원 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 내년부터 5년간 기후변화 적응 양식품종 개발, 경기해양레저 클러스터 구축 등 해양산업 육성에 5800억원을 투입한다.

경기도는 해양산업의 체계적 발전을 위해 '해양산업 육성 및 지원에 관한 조례'에 따른 2차 5개년 종합계획에 따라 해양산업 육성계획(2026~2030년)을 수립했다고 8일 밝혔다.

종합계획은 ▲수산물 생산·유통·가공 ▲해양레저·관광 ▲해운항만물류 ▲해양자원 등 10대 중점과제를 중심으로 총 51개 세부 사업을 담고 있다.

경기도는 먼저 기후변화 적응 양식품종을 개발하고, '경기 내수면 수산식품산업지원센터'를 설립해 간편식 밀키트 등 신제품 개발을 지원하는 등 수산물 생산·유통·가공 분야 18개 사업에 998억원을 투입한다.

또 해양레저 인프라 확충을 위한 거점형 센터인 '경기해양레저 클러스터'와 레저선박 보관과 유지관리 서비스를 위한 '레저선박 계류 인프라'를 구축하고 도내 해양레저 기업 대상 해외판로 개척 지원, 경기바다 8경 관광코스 개발 등 해양레저·관광 분야 24개 사업에 3983억원을 지원한다.

아울러 평택항을 이용하는 선사 등에 장려금을 지급하는 화물 유치 지원, 평택항 항만배후단지 조성 등 평택항 활성화 5개 사업에 772억원을 투자한다.

이외에도 '블루카본' 확보를 위한 염생식물 단지 조성, 블루카본 탄소 흡수량 데이터베이스 구축 등 해양자원 분야 4개 사업에 65억원을 투입한다. 블루카본은 바닷속 해조류나 갯벌 퇴적물 등 해양생태계가 흡수하는 탄소를 말한다.

경기도는 이번 육성계획을 통해 경기바다의 수산자원을 보전하면서 해양레저관광 확대, 해운물류 경쟁력 강화 신산업 기반 조성을 아우르는 종합적인 발전 전략을 추진할 계획이다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "이번 계획은 경기바다를 미래 성장동력으로 육성하기 위한 종합 청사진"이라며 "경기도가 해양자원의 지속가능한 이용으로 경제성장과 삶의 질 향상을 꾀하는 '블루이코노미' 시대를 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편 경기도는 2011년 '경기도 해양산업 육성 조례' 제정을 시작으로 2013년 첫 해양산업 5개년 계획을 수립해 도내 해양산업의 발전 기반을 마련해 왔다. 올해는 '경기도 해양레저관광진흥 조례', '경기바다 브랜드 활용 및 홍보 활성화 조례'를 신규 제정하는 등 제도적 지원을 강화하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

