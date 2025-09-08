대전시, 100만원 추가 혜택...전기자동차 467대 추가 보급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 제작사와 협력해 1인당 100만원 혜택

대전시청 전경

전기 자동차 제작사가 50만 원을 할인하고 대전시가 추가로 50만 원을 할인해 1인당 총 100만 원의 추가 할인 혜택이 주어지는 하반기 전기자동차 지원 방안이 나왔다.

대전시는 2025년 하반기 전기자동차 추가 보급을 위해 국내 제작사와 협력, 총 467대(승용 413대, 화물 54대)를 보급할 계획이다.

이번 사업은 제작사 재정 지원을 활용한 것이 특징으로 대전시는 어려운 재정 여건 속에서도 보급 물량을 확대하기 위해 상반기 대비 시비 지원 단가를 최대 100만 원 줄이는 대신, 제작사와 협의해 각각 50만 원씩 부담하는 방안을 마련했다.

이로써 시는 기존보다 보조 단가를 낮추면서도 보급 대수를 확대할 수 있고, 시민들은 국내 제작사 차량을 구매할 경우 상반기와 동일한 수준의 혜택을 유지할 수 있다.

시는 이번 협의를 토대로 9월 중 세부 추진계획을 수립해 사업을 본격 추진할 예정이다.





문창용 대전시 환경국장은 "제작사와 협력을 통한 재정 지원이 전기차 보급 확대에 크게 기여할 것으로 기대한다"며 "전기차 구매를 희망하는 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

