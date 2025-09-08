시흥시, 내부행정망-대민서비스망 통합 클라우드 시스템 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서버 30대→6대로 통합…행정 효율·예산 절감 기대

경기도 시흥시는 그동안 개별적으로 분산해 운영해 오던 시 정보자원을 '클라우드 통합 시스템'으로 전환했다고 8일 밝혔다.

이를 위해 시는 지난 4월부터 5개월간 4억3000만원을 투입, 내부 행정망과 대민 서비스망을 아우르는 클라우드 기반 통합 인프라 구축을 완료했다고 설명했다.

이번 인프라 구축으로 시는 그동안 개별적으로 운영하던 30대의 서버를 6대로 축소·통합 관리할 수 있게 돼 정보기술(IT) 자원 운용의 유연성을 높이고 시스템 유지관리 비용을 절감할 수 있게 됐다.

시스템 전환으로 노후 정보시스템 6종을 비롯해 불법주정차 전자고지시스템, 시 공유플랫폼 '시소', 시티투어 예약 누리집 등이 클라우드 환경에서 서비스된다.





이덕환 시흥시 기획조정실장은 "이번 통합시스템 운영으로 행정의 효율성을 높이고 시민에게 더 빠르고 안정적인 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 디지털 기반의 혁신 행정을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

