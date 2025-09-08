횡성군, 보건복지부 성과평가 우수기관 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 횡성군은 보건복지부와 한국자활복지개발원이 실시한 2025년 지역자활센터 사업성과 평가에서 횡성지역자활센터 '더블케어사업단'이 지역특화사업 분야에서 우수기관으로 선정돼 700만원의 인센티브를 지급받게 됐다고 8일 밝혔다.

횡성지역자활센터-둔내 더블케어 사업단 보건복지부 우수기관 수상. 횡성군 제공

이번 평가는 전국 228개 기관을 대상으로 ▲참여자 자활역량증진 ▲사업단 운영성과 ▲자활기업 활성화 ▲센터운영 전문성 ▲지역사회 연계·협력 활성화 등 총 16개 세부지표를 평가해 우수 10개, 장려 19개 기관을 선정했다.

둔내면 두원리에 소재하고 있는 더블케어 (세탁)사업단은 8명의 자활참여자가 운영 중으로, 근거리에 위치한 강원소방본부 특수구조단와 연계하여 소방대원의 특수방화복 세탁·관리 서비스를 제공하는 이색적인 사업으로 주목받았다. 최근에는 횡성·홍천·평창 소방서와도 세탁 계약을 맺는 등 소방공무원의 안전 확보와 근무환경 개선에 기여하는 동시에, 자활참여자들에게 안정적 일자리를 제공하는 지역사회에 꼭 필요한 자활사업으로 평가받고 있다.

이재진 횡성지역자활센터장은 "더블케어사업단은 근거리 지역 자원을 활용해 주민과 공공기관 모두가 체감할 수 있는 실질적인 성과를 창출했다는 점에서 의미가 크다"며 "소방대원들의 안전 확보, 취약계층의 경제적 자립 지원, 공공기관과의 협력 강화라는 세 가지 효과를 동시에 달성하면서 자활사업의 지속가능성도 한층 높였다"고 밝혔다.





김명기 횡성군수는 "특수방화복 세탁사업은 소방공무원의 안전을 지키고 자활참여자의 일자리 창출에도 기여하는 대표적인 상생 모델"이라며 "이번 인센티브 확보를 계기로 횡성지역자활센터 더블케어사업단을 확대해 나가고 다양한 특화사업을 발굴해 군민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

