"민주 가치를 성장 기회로"…전남대, 강기정 광주시장 초청 강연

2025년도 제2회 전남대학교 용봉포럼 포스터. 전남대학교 제공

전남대학교는 지역과 대학이 함께 성장할 길을 모색하는 열린 강연 시리즈 '2025년 제2회 전남대 용봉포럼'을 개최한다고 8일 밝혔다.

오는 16일 오후 대학본부 국제회의동 2층 용봉홀에서 열린 포럼에는 강기정 광주시장이 연사로 나서 '민주의 가치를 성장의 기회로'를 주제로, 민주주의의 가치가 지역 발전과 미래 성장으로 이어지는 길을 제시한다.

강 시장은 국회의원과 광주시장을 역임하며 지역균형발전, 혁신성장, 시민참여 민주주의를 실현해 온 대표적 지역 리더다. 이번 강연에서는 광주의 역사와 민주 정신을 오늘의 성장 동력으로 삼아야 하는 이유, 대학과 지역이 함께 만들어갈 미래 비전을 풀어낼 예정이다.

용봉포럼은 전남대 구성원은 물론 지역민 누구에게나 개방되며, 별도의 사전 신청 없이 자유롭게 참석할 수 있다. 참여 직원에게는 상시학습 시간 110분이 인정되고, 재학생에게는 공적 프로그램 참가확인서가 발급된다.





조진형 전남대 대외협력처장은 "용봉포럼은 대학의 지적 자산을 지역과 나누고, 지역의 우수한 리더를 초청해 교류하는 열린 소통의 장이 될 것이다"며 "앞으로도 정치·경제·문화 등 다양한 분야의 전문가들과 함께 지역과 대학이 함께 성장할 길을 모색해 나가겠다"고 말했다.





