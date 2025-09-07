조현 장관, '이번주 내 방미' 조율…한국인 구금 사태 긴급 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 이민당국의 '한국인 대규모 구금' 사태와 관련해 조현 외교부 장관의 이번 주 방미 방안을 두고 한미 양국이 조율 중인 것으로 7일 알려졌다.

외교 소식통에 따르면 조 장관이 방미할 경우 미 행정부 관계자들과 만나 우리 국민의 권익이 부당하게 침해돼선 안 된다는 점을 강조하고, 조속한 석방을 위한 협조도 요청할 것으로 예상된다.

조 장관은 전날 정부서울청사에서 열린 재외국민보호대책본부와 해외 공관 합동대책회의에서 "필요하다면 제가 직접 워싱턴에 가서 미 행정부와 협의하는 방안을 논의할 계획"이라고 모두발언을 통해 밝힌 바 있다.





방문이 성사되면 조 장관은 마코 루비오 미 국무장관 등 행정부 주요 인사들과 면담할 가능성이 크다. 한편 전날 밤 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관은 박윤주 외교부 1차관과의 통화에서 "국무부도 이번 사안을 주의 깊게 지켜보고 있으며 관계 부처와 긴밀히 협의 중"이라고 전했다.





