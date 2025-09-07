지금 LPG보다 연비↑ 온실가스↓, 국내 첫 '풀 하이브리드' 프로젝트 떴다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

르노코리아·대한LPG협회, LPDi 하이브리드 개발 협약



'직분사' 혁신 모델‥ 양산 차량 수년내 국내시장 출시

기존 LPG보다 연비를 올리고 온실가스는 더 낮추는 국내 첫 LPG 풀 하이브리드 차량 개발 프로젝트가 가동된다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)는 지난 5일 서울 강남구 르노코리아 서울사무소에서 대한LPG협회와 'LPDi 하이브리드자동차 양산 개발을 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 알렸다.

르노코리아와 대한LPG협회의 이날 협약식은 니콜라 파리 르노코리아 사장과 이호중 대한LPG협회장을 비롯한 주요 임원진이 참석한 가운데 진행됐다. 양사는 이번 협약으로 LPG 직분사(LPDi, LPG Direct Injection) 엔진을 기반으로 하는 국내 최초의 풀 하이브리드 양산 차량개발에 공동 협력할 방침이다.

르노코리아와 대한LPG협회가 'LPDi 하이브리드 자동차 양산 개발을 위한 업무협약' 체결식을 갖고 있다. (사진 왼쪽부터)이득원 대한LPG협회 전무, 변정웅 SK가스 사업지원실장, 전진만 E1 대외협력실장, 이호중 대한LPG협회장, 강신길 르노코리아 아키텍쳐&플렛폼개발 디렉터, 니콜라 파리 르노코리아 사장, 상희정 르노코리아 경영전략본부장, 주현석 르노코리아 파워트레인개발 담당, 최성규 르노코리아 연구소장.

LPG 직분사 엔진은 고압 연료펌프를 통해 액체 상태의 LPG를 실린더 내에 직접 분사하는 4세대 시스템이다. 기존 LPLi 엔진보다 높은 효율을 발휘하지만 아직 국내 양산 승용차량에 도입된 사례는 없다. 르노코리아는 이런 LPG 직분사 엔진에 직병렬 듀얼 모터 구동의하이브리드 E-Tech 시스템을 결합해 경제성을 극대화한 풀 하이브리드 양산 차량을 개발하고 수년 내 국내시장에 선보일 계획이다.

르노코리아는 지난해 5월 대한LPG협회와 '차세대 친환경 LPG 차량 공동개발 업무협약'을 맺고 LPG 직분사 엔진 기반 하이브리드의 프로토타입 차량 제작과 선행 검증 작업을 진행해 왔다. 프로토타입 차량 시험 결과 LPG 직분사 풀 하이브리드는 기존 LPG 차량보다 대폭 연비 성능 향상이 이뤄졌고 엄격한 배출가스 규제인 SULEV30(Super Ultra LowEmission Vehicle)도 만족하는 것으로 나타났다.





르노코리아는 2014년 국내 최초로 LPG 도넛탱크를 탑재한 SM5 LPLi 차량을 출시했었다. 당시 LPG 도넛탱크는 기존 LPG 차량의 불편함으로 인식되던 트렁크 공간 활용성을 크게 높이며 소비자에 관심을 끌었다. 2019년에는 특허받은 마운팅 시스템으로 정숙성과 안전성을 높인 QM6 LPe를 출시해 LPG SUV의 대중화 길을 텄다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

