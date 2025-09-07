강원석 시인, 경북도 방문 APEC 성공 신작 시 헌정…"경북 정신이 세계 평화의 길을 열어야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도는 지난 5일 대한민국을 대표하는 서정시인 강원석 시인이 2025년 APEC 정상회의 성공을 기원하는 신작 시 '인류의 가슴에'를 헌정하며 도청을 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 세계적 관심을 받는 2025년 APEC 정상회의를 문화적 관점에서 홍보하고, 한반도를 넘어 아시아·태평양 지역의 평화와 번영을 염원하는 취지로 이뤄졌다.

서정시인 강원석(오른쪽) 시인이 경북도청을 방문해 APEC 성공을 기원하는 신작 시를 헌정하며 이철우 경북지사와 기념촬영을 하고 있다.

강원석 시인은 다수의 베스트셀러 시집을 발간한 대표적 서정시인으로, 현재 대한적십자사 홍보대사를 맡고 있고, 경주시 홍보대사, 대통령실 행정관 등을 역임한 그는 경주와 경북의 문화적 가치를 세계에 알리는데 앞장서고 있다.

강 시인은 이철우 경북지사와 만남에서 "2025년 APEC 정상회의는 단순한 외교 행사가 아닌, 경북과 대한민국을 세계 무대에 우뚝 세우는 역사적 계기"라며, "경주의 문화와 경북의 정신이 세계와 소통하며 평화와 희망의 길을 열어가길 바라는 마음으로 이 작품을 완성했다"고 말했다.

헌정시 '인류의 가슴에'는 오천 년 역사의 땀방울이 끊임없이 흐르는 강물이 되었구나'로 시작해 한국의 유구한 역사를 서정적으로 그려냈다. 세계에 우뚝 서라 대한민국이라는 구절을 통해 APEC 정상회의가 추구하는 국제적 연대와 한국의 위상 제고에 대한 염원을 담았다.

한편, 강 시인은 국악 가수 김다현의 신곡 '천년 사랑' 가사도 집필했다. 이 곡은 아사달·아사녀 설화를 모티브로 한 경주 홍보곡으로, APEC 성공 개최를 기원하는 의미를 담고 있다.

이철우 경북지사는 "강원석 시인의 헌정시와 가사 참여는 APEC 준비 과정에 문화적 가치를 더하고, 도민이 함께하는 국제행사로 발전시키는 데 중요한 역할을 하고 있다"며 "문화와 예술이 결합한 이번 행사를 통해 경북의 품격을 한층 높이고, 나아가 대한민국의 문화적 우수성을 전 세계에 알리는 소중한 기회로 만들겠다"고 밝혔다.





한편 경북도는 '우리가 만들어가는 지속가능한 내일'을 주제로 2025년 APEC 정상회의를 준비하고 있으며, 각국 정상과 대표단에게 한국의 정서와 전통미를 효과적으로 전달할 수 있는 다채로운 문화 프로그램을 기획·추진하고 있다.





