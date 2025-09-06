부산사회서비스원, 탄소중립 선포… “ESG 경영 앞장”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산사회서비스원이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 하나로 탄소중립 선포식을 열고 기후위기 대응에 나섰다.

사회서비스원은 지난 1일 임직원들이 참석한 가운데 생활 속 탄소중립 실천을 다짐했다. 공공기관으로서 지속가능한 미래를 위한 친환경 경영을 선언하고 조직 전반의 탄소 저감 행동을 독려하기 위한 자리였다.

부산사회서비스원이 탄소중립을 선포하고 있다.

AD

이날 사회서비스원은 ▲실내 적정 온도 유지 ▲컴퓨터 절전모드 사용 ▲종이 사용 줄이기 ▲다회용기 활용 ▲불필요한 이메일 삭제 ▲대중교통 이용 등 '탄소중립 6대 실천 전략'을 제시했다.

사회서비스원 원장은 "공공기관으로서 사회적 책임을 다하기 위해 탄소중립은 선택이 아닌 필수"라며 "지속가능한 사회 구현에 앞장서겠다"고 말했다.





AD

사회서비스원은 앞으로 직원 대상 환경교육, 시민 참여 프로그램, 친환경 인프라 개선 등을 추진하고 지역사회와 협력해 ESG 경영 모델을 확산해 나간다는 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>