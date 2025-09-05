계룡장학재단, 고등학생·대학생에게 장학금 7100만원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

누적 장학금 지급액 71억 6926만원

계룡장학재단 이승찬 이사장(계룡건설 회장)

AD

계룡장학재단 이승찬 이사장(계룡건설 회장)이 5일 50명의 고등학생과 대학생에게 2025년도 2학기 장학금 7100만 원을 지급했다.

이번에 지급한 장학금은 2025년도 일반장학금 전체 1억 4200만 원 중 제2회분으로 1992년 재단 설립 이래 이번 회까지 지급된 장학금의 총 규모는 연인원 1만 6224명에 장학금은 71억 6926만 원에 달한다.

이승찬 이사장은 "계룡장학재단은 오늘도 꿈을 향해 최선을 다하는 학생들을 응원하며, 앞으로도 학생들이 더 큰 꿈을 펼칠 수 있는 든든한 후원자가 되겠다"고 전했다.

한편 계룡장학재단은 설립 이후 장학사업을 지속해서 펼쳐왔으며, 학업 성적 우수자뿐만 아니라 예체능 분야에서 뛰어난 재능을 보이는 학생에게도 폭넓게 장학금을 수여하고 있다.





AD

장학사업 외에도 아이디어공모전, 도시건축여행, 유림공원 사생대회, 유림경로 효친대상, 광개토대왕비 복제비 건립, 일본백제문화유적탐사 등 수많은 공익사업과 문화사업을 펼치며 중부권 최고의 장학재단으로 자리매김하고 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>