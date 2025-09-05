부산항만공사, 4대 항만공사 재무협의체 출범… 첫 회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 4대 항만공사 간 재무 현안을 공유하고 협력 방안을 모색하기 위해 '항만공사 재무협의체'를 출범, 9월 4일과 5일 양일간 부산항만공사에서 첫 회의를 열었다.

부산항만공사가 재무협의체 회의를 열고 기념촬영하고 있다. 부산항만공사 제공

이번 협의체에는 부산·인천·울산·여수광양 등 4대 항만공사의 재무 부서장과 실무진 10여명이 참여했으며, 앞으로 반기 또는 필요시 회의를 열어 각 사의 재무 현안을 공유하고 공동 대응 방안을 마련해 나갈 예정이다.

제1차 회의에서는 항만공사가 공통으로 시행하는 항만시설공사 세무 관련 현안이 주요 의제로 다뤄졌다.

송상근 부산항만공사 사장은 "항만공사의 재무 건전성 확보는 국가 물류 인프라의 안정성과 지속가능성을 뒷받침하는 핵심 요소"라며 "이번 협의체를 통해 항만공사 간 협력을 강화하고 체계적인 재무 관리 시스템을 구축해 나가겠다"고 강조했다.





협의체 회의는 4개 항만공사가 윤번제로 주관하며 제2차 회의는 인천에서 개최될 예정이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

