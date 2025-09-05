'INK 콘서트' 내달 25일 인천항 상상플랫폼서 개최…8일 티켓 예매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시가 주최하고 인천관광공사가 주관하는 '제16회 INK(Incheon K-pop) 콘서트'가 다음 달 25일 인천항 상상플랫폼 야외광장에서 열린다.

2009년부터 이어온 INK 콘서트는 인천을 대표하는 한류 축제로 자리매김하며 매년 국내외 팬들의 주목을 받고 있다. 올해 콘서트에는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), 에잇턴(8TURN), 이펙스(EPEX), 영파씨(YOUNG POSSE), 킥플립(KickFlip), 아이딧(IDID), 태호(TAEHO) 등 8개 팀이 출연한다.

본 공연에 앞서 사전 붐업 프로그램도 마련된다. 랜덤플레이 댄스를 비롯해 출연진 3개 팀과 미니 팬미팅, K 콘텐츠·뷰티·푸드를 즐기는 K-컬처 팝업 부스 운영을 통해 관람객들에게 다채로운 즐길 거리를 선사한다.

티켓 예매는 오는 8일 오후 2시부터 티켓링크를 통해 가능하며, 1인 2매까지 신청할 수 있다. 티켓은 무료이나, 구매 수수료와 배송료는 예매자가 부담해야 한다.





콘서트에 대한 자세한 정보는 INK콘서트 공식 누리집에서 확인할 수 있으며, 티켓 관련 문의는 티켓링크로 하면 된다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

