광주시교육청, 민주주의 역사 전시체험관 명칭 공모

광주시교육청이 건립 중인 민주주의 전시·체험 공간 '(가칭)광주시교육청민주주의역사누리터'의 명칭을 공모한다.

역사누리터는 교육청 학생 독립운동 기념회관에 지상 2층, 연면적 1,736㎡ 규모로 조성되는 공간으로, 2026년 개관을 목표로 하고 있다. 시교육청은 광주 교육사를 바탕으로 한 전시·체험을 통해 학생 중심의 민주주의 역사를 살필 수 있도록 운영할 예정이다.

명칭 공모는 8~26일 진행된다. 광주지역 초·중·고 학생, 학교 밖 청소년, 교직원과 광주시민 누구나 참여할 수 있다. 응모자는 시교육청 누리집 공지사항이나 학교에 배포된 공모 포스터를 확인한 뒤, 공고문에 첨부된 신청 서식을 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.

시교육청은 학생부와 일반부로 나눠 각 3명씩 총 6명을 선정해 오는 10월 시상할 예정이다. 부문별 당선작 1명에게는 문화상품권 30만원, 가작 2명에게는 10만원을 제공한다. 학생부 당선작에는 교육감 표창이 수여된다. 수상작은 수정·보완을 거쳐 역사 누리터의 공식 명칭으로 활용된다.





이정선 교육감은 "역사 누리터가 문을 열면 학생이 주인공이 되는 민주주의 교육의 장이 될 것이다"며 "많은 학생과 시민들이 공모전에 참여해 정체성이 잘 담긴 이름이 발굴되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

