스카이라인 루지, ‘전 세계 1억 번째 탑승’ 기념행사 성황리 종료

뉴질랜드 대사관 및 파트너사와 역사적 순간 축하

글로벌 액티비티 브랜드 스카이라인 루지가 1억 번째 누적 탑승 달성을 기념하는 행사를 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 스카이라인 부산지점에서 개최되었으며, 주한 뉴질랜드 대사관의 던 베넷(Dawn Bennet) 대사를 비롯해 다수의 파트너사 관계자들이 참석하여 의미를 더했다.

스카이라인 루지는 1985년 뉴질랜드에서 시작되어 전 세계로 확산된 대표적인 관광 액티비티로, 이번 1억 번째 탑승 달성은 브랜드 역사상 가장 의미 있는 이정표가 되었다. 이 놀라운 성과는 뉴질랜드, 싱가포르, 캐나다, 한국 등 전 세계 8개 지점에서 수많은 관광객들이 스카이라인 루지를 선택해온 결과이다.

던 베넷 주한 뉴질랜드 대사는 "스카이라인 루지의 1억 번째 탑승 달성 기념 행사를 지원하게 되어 기뻤습니다."라며, "뉴질랜드 기업들은 혁신, 모험 정신, 그리고 마나아키탕아(Manaakitanga: 환대와 배려)로 잘 알려져 있습니다."라고 말했다. "지속적인 성장을 통해 더 많은 사람들에게 기쁨을 선사할 뉴질랜드 기업이 한국에서 성공하는 모습을 보니 매우 기쁩니다."라고 베넷 대사는 덧붙였다.

특히 1억 번째 탑승 달성을 기념해 진행된 그랜드 프라이즈 이벤트의 시상식에서는, 대상 수상자에게 4인가족을 위한 캐나다 항공권과 숙박권, 스카이라인 루지 캐나다 이용권이 부상으로 수여되었다. 수상자는 연인 시절 2명으로 방문했다가 결혼 후 가족 4명으로 다시 스카이라인 루지를 찾아 소중한 추억을 만들었다는 감동적인 스토리로 선정되었다.





스카이라인 루지는 세계 최초이자 국내 최초의 루지 브랜드로, 2017년에 통영에서 첫 문을 연 이후 루지를 사랑하는 방문객들에게 짜릿한 스릴과 즐거움을 선사하고 있다. 스카이라인은 이번 기념비적인 성과를 바탕으로 최근 유로번지를 새롭게 도입한 것을 비롯해 고객들의 최적한 환경을 위한 조경개선활동 그리고 합리적인 가격대의 연간 회원권을 출시와 더불어 더욱 다양하고 혁신적인 체험 프로그램을 선보일 예정이다.





