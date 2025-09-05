부안예술회관, 18일 '하이파이브' 무료 상영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재인·안재홍·라미란·김희원·오정세 등 출연

전북 부안예술회관은 오는 18일 오후 3시와 오후 7시 30분 총 2회에 걸쳐 부안예술회관 공연장에서 '하이파이브' 영화를 무료로 상영한다고 5일 밝혔다.

'하이파이브' 영화 포스터. 부안군 제공

영화 '하이파이브'는 장기이식으로 우연히 각기 다른 초능력을 얻게 된 다섯 명이 그들의 능력을 탐하는 자들과 맞서는 이야기를 담은 코믹 액션 영화다.

영화 내용은 의문의 장기 기증자로부터 각각 심장과 폐, 신장, 간, 각막을 이식받은 다섯 사람이 건강해진 몸과 함께 생각지도 못한 초능력이 덤으로 딸려 온다.

한편 췌장을 이식받고 특별한 능력을 얻게 돼 절대자를 꿈꿔온 새신교 교주 영춘과 맞서기 위해 한 팀으로 결성해 의기투합하는 내용을 담고 있다. 배우 이재인부터 안재홍, 라미란, 김희원, 오정세, 신구 등 개성파 배우들이 액션 장면을 직접 소화해 극의 몰입도를 높였다.

군 관계자는 "매월 영화를 무료 상영하고 있으며, 군민들이 보다 쉽게 최신 영화를 접하고 가족, 친구와 함께 즐거운 시간을 보내시길 바란다"며 "앞으로도 다양한 문화 프로그램을 지속적으로 마련해 군민들의 문화적 삶의 질을 높여 나가겠다"고 말했다.





영화는 15세 이상관람가로 회당 선착순 499명까지 별도의 사전 예약 없이 입장 가능하며 러닝타임은 119분이다. 공연장 내 음식물 섭취는 금지된다.





