새마을금고중앙회 "자본잠식 확대 보도는 과장…전체 건전성엔 이상 없다"

"순자본비율 7.68%… 규제 기준 상회"

합병·체질개선 통해 지역금융협동조합 정체성 강화"

새마을금고중앙회가 최근 일부 언론에서 제기한 '새마을금고 자본잠식 확대' 보도와 관련해 "일시적 지표 악화에 불과하며, 고객 자산은 안전하다"고 공식 입장을 밝혔다.

새마을금고중앙회 전경

중앙회는 5일 배포한 설명자료에서 "자본잠식으로 보도된 금고들은 부동산·건설업 경기 침체에 따른 대손충당금 적립 과정에서 발생한 비용으로 인해 지표가 악화한 것"이라며 "이는 향후 영업이익 개선과 충당금 환입을 통해 충분히 회복될 수 있다"고 강조했다.

◆ 전체 건전성 지표 '양호'

2025년 6월 기준 전체 새마을금고의 순자본비율은 7.68%로 나타났다. 이는 행정안전부 감독 규제 비율인 4%를 크게 웃도는 수준이다. 중앙회는 "일부 금고가 자본잠식 상태에 있다고 해서 새마을금고 전체의 지급여력과 위기 대응 능력을 의심할 이유는 없다"고 설명했다.

◆ 합병 통한 체질 개선

중앙회는 행안부와 협력해 금고 합병을 통한 구조개선을 지속해서 추진 중이다. 2023년 7월 인출 사태 이후 2025년 6월까지 총 26개 금고 합병 완료 이 과정에서 고객 예금 및 출자금은 금액과 무관하게 전액 안전 이전 완전 자본잠식으로 지목된 23개 금고 중 4곳 합병 이미 완료, 나머지도 구조조정·합병 절차 진행 중앙회는 "질 수 있는 합병을 통해 고객 피해 없이 안정적인 운영을 보장하고 있다"고 덧붙였다.

◆ "서민금융기관으로서 본연의 역할 강화"

새마을금고중앙회는 단순한 재무 지표 개선을 넘어, 서민금융기관으로서의 정체성을 되살리는 데 방점을 찍고 있다. 중앙회 관계자는 "체질 개선과 경영 혁신을 통해 지역 금융협동조합의 역할을 강화하고, 고객 자산 보호를 최우선 가치로 삼겠다"고 밝혔다.





새마을금고의 자본잠식 문제는 단순한 숫자 논란이 아니라 지역 금융 신뢰와 직결된 사안이다. 중앙회가 말한 '체질 개선'이 단순한 구호에 그치지 않고, 서민금융기관의 본질적 역할을 되살리는 실질적 결과로 이어질 수 있을지가 향후 관건이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

