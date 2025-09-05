GS리테일, 가뭄 피해 강릉에 2ℓ 생수 1만병 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

피해 상황·필요 물품 파악

추가 지원 검토

GS리테일은 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 지역 주민들을 돕기 위해 2ℓ 생수 1만병을 지원한다고 5일 밝혔다.

지원 물품은 강릉시청에 전달되며, 가뭄 피해를 입은 지역 주민들에게 제공될 예정이다. GS리테일은 피해 상황과 필요 물품을 파악해 추가적인 지원을 검토하고, 피해 주민들의 빠른 일상 회복을 위해서도 적극 협력할 방침이다.

GS리테일이 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 지역 주민들을 돕기 위해 지원하는 생수.GS리테일 제공

AD

앞서 GS리테일은 2005년부터 태풍, 폭우, 산불, 지진 등으로 어려움을 겪는 전국 지역민들에게 필수 먹거리, 생필품 등으로 구성된 긴급 구호 물품을 지속 전달해 오고 있다.





AD

박경랑 GS리테일 ESG파트장은 "강릉 지역 주민의 가뭄 피해 극복에 작은 보탬이 되고자 이번 긴급 지원을 결정했다"며 "전국 사업 인프라를 바탕으로 지역 사회의 든든한 안전망 역할을 계속해 나가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>