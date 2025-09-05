동두천시, 하반기 청년창업지원센터 입주기업 간담회 개최

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 3일 동두천시 청년창업지원센터(센터장 이지동)에서 '2025년 하반기 청년창업지원센터 입주기업 간담회'를 개최했다.
이번 간담회에는 입주기업 대표와 동두천시장, 청년창업지원센터장, 인덕대학교 산학협력처 창업지원단장, 관계 공무원 등 20여 명이 참석해 창업기업 성장 지원, 경영 애로 해소, 입주기업 간 네트워크 강화 방안 등을 심도 있게 논의했다.
입주기업 대표들은 ▲자금 조달 및 판로 개척의 어려움 ▲지역 내 홍보·마케팅 지원 강화 등을 건의했으며, 시는 이를 적극 검토해 청년창업 정책에 반영하기로 했다.
박형덕 동두천시장은 "청년 창업가들의 도전과 열정이 지역경제의 새로운 동력이 될 것"이라며 "현장의 목소리를 바탕으로 실질적인 도움이 되는 맞춤형 지원책을 마련해 나가겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
동두천시 청년창업지원센터는 앞으로도 창업 공간 제공과 다양한 지원 프로그램 운영을 통해 청년 창업기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이
동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>