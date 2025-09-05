신한은행, '37년 인연' 건국대와 주거래은행 재협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 37년간 주거래은행으로서 협력 관계를 이어온 건국대학교와 재협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

지난 4일 서울시 광진구 소재 건국대학교 행정관 대회의실에서 진행된 '신한은행 건국대학교 상호공동발전 협약식'에서 정상혁 신한은행장(오른쪽)과 원종필 건국대학교 총장이 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

이와 관련해 전날 서울 광진구 건국대학교에서 정상혁 신한은행장, 원종필 건국대학교 총장 등이 참석한 가운데 상호공동발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 신한은행은 건국대학교의 주거래은행으로서 운영자금 관리, 자금 수납 및 집행, 학생과 임직원을 위한 금융 서비스 제공 등 다양한 혜택을 지속 지원할 예정이다.

신한은행과 건국대학교는 1988년 첫 인연을 맺은 이후 37년간 협력관계를 이어왔으며, 이번 재협약을 통해 앞으로도 상호 지원하고 협력하기로 뜻을 모았다.





정상혁 행장은 "건국대학교의 교육, 연구, 행정 전반에 걸친 금융파트너로서 보다 편리하고 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"며 "앞으로도 양 기관이 함께 성장할 수 있도록 새로운 협력 모델을 만들어 가길 기대한다"고 말했다.





