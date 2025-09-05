부산시교육청, 9월 ‘학부모 행복학교’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시교육청(교육감 김석준)은 학부모의 올바른 자녀 교육관 정립과 부산교육 정책 이해를 돕기 위해 오는 29일 '9월 학부모 행복학교'를 운영한다고 5일 전했다.

이번 학부모 행복학교는 '다정한 관찰자, 부모의 소통법 ― 아이의 행복한 학교생활을 위한 학부모 대화법'을 주제로 열린다. 자녀를 간섭하기보다 존중하며 지켜보는 부모의 태도를 통해 아이의 자존감과 학습 동기를 높이는 방안을 함께 모색한다.

강의는 '나는 다정한 관찰자가 되기로 했다'의 저자 이은경 작가가 맡는다. 이 작가는 초등교사 출신의 자녀교육 전문가로, 현장 경험을 바탕으로 부모와 아이가 함께 성장하는 교육법을 제시하며 학부모 강연과 방송 활동을 이어가고 있다.

교육은 오는 29일 오전 10시 30분부터 12시까지 부산진구 양정동 교육연구정보원 2층 대강당에서 열린다. 참가 신청은 8일 오전 10시부터 학부모지원포털을 통해 가능하며, 선착순 마감된다. 자세한 사항은 포털에서 확인할 수 있다.





김석준 교육감은 "이번 교육이 학부모들에게 아이의 하루를 따뜻하게 바라보고 교사와 협력하며 지혜롭게 소통하는 방법을 배우는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.

부산시교육청.

