횡성군 농축협 임직원, 원주시 고향사랑기부제 동참

고향사랑기부금 2000만원 전달

NH농협 횡성군지부(지부장 최종웅)와 횡성군 지역 농축협은 고향사랑기부제 활성화를 위해 지난 4일 원주시에 고향사랑기부금 2000만원을 전달했다.

NH농협 횡성군지부와 횡성군 지역 농축협이 고향사랑기부제 활성화를 위해 지난 4일 원주시에 고향사랑기부금 2000만원을 전달하고 있다. 원주시 제공

이번 기부는 인접 지역인 원주시와 횡성군의 상생발전을 도모하기 위해 이뤄졌으며, 횡성군 농축협 임직원 200명이 기부금 마련에 동참했다.

앞서 지난 6월에는 NH농협 원주시지부(지부장 김주석)와 원주시 지역 농축협이 횡성군에 고향사랑기부금 3600만원을 전달한 바 있다.

임원규 횡성군농협운영협의회 회장은 "NH농협 임직원은 고향사랑기부제 활성화를 위해 노력하고 있다"며 "원주시와 횡성군의 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 앞으로도 상호 협력에 힘쓰겠다"고 말했다.





원강수 원주시장은 "원주시 고향사랑기부제에 동참해 주신 횡성군 농축협 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이번 기부가 아름다운 기부 문화 조성과 상호 발전에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

