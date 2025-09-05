'車 15% 관세'는 언제쯤?…日 인하에 속타는 현대차·기아

트럼프, 日 관세 인하 행정명령에 서명

일본車, 한국에 앞서 15% 인하 적용 받을 듯

인하 조치 늦어질수록 현대차·기아 손실 눈덩이

"일본과 경쟁 위해 외교적 대응 필요한 시점"

미국이 일본산 완성차에 대한 15% 관세를 공식화하는 것을 지켜보는 한국 자동차 업계는 속이 타들어 가고 있다. 한미 합의가 이뤄진 지 한 달이 지났는데도 한국산 자동차에 대한 관세 인하가 이뤄지지 않아, 미국 시장에서 열위에 놓일 수밖에 없다며 우려하고 있다.

4일(현지시간) 백악관에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 일본과의 무역 합의를 공식적으로 이행하기 위한 행정명령에 서명했다. 이를 통해 일본은 한국보다 먼저 15% 상호 관세 인하 조치를 적용받게 됐다.

앞서 미·일 양국은 관세 인하 범위를 놓고 해석이 엇갈렸다. 상호 관세를 25%에서 15%로 낮추는 데는 양국이 합의했지만, 여기서 기존 관세를 포함하느냐 여부가 쟁점으로 떠올랐다. 만약 기존 관세를 포함한다면 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결해 무관세 적용을 받고 있던 한국의 관세가 일본보다 2.5%포인트 낮아질 수도 있다는 해석이었다.

하지만 결국 미국은 일본 측 입장을 수용하는 쪽으로 방향을 잡으면서 일본 완성차는 한국보다 한발 앞서 15%의 낮은 관세율을 적용받게 됐다. 동시에 그동안 미국에서 유지되던 일본차에 대한 우리나라의 2.5%포인트 관세 우위도 사라지게 됐다. 일본은 이르면 다음 주부터 15%로 관세 인하 적용을 받게 된다. 반면 한국은 인하의 구체적인 시기조차 정해지지 않아 불확실성이 이어지고 있다.

완성차는 물론 부품까지 적용되는 관세 영향은 수치로도 확인된다. 삼성증권에 따르면 미국으로 수출되는 완성차와 부품 관세가 25%에서 15%로 인하될 경우, 현대차는 관세 부담이 연간 4조9000억원에서 2조3000억원으로, 기아는 4조원에서 2조3000억원으로 줄어든다. 이를 단순 계산으로 나눠보면 한국에 대한 인하 조치가 한 달 늦어질 때마다 현대차·기아는 3000억원 이상을 관세로 손해 보는 셈이다.

다만 이 같은 상황에서도 현대차·기아는 지난 8월 역대 최다 월간 판매 기록을 세우며 호실적을 이어가고 있다. 문제는 관세 조치가 지연돼 비용 압박이 커질 경우 성장세를 지속하기 쉽지 않다는 점이다. 게다가 최근 미국에서 직접적인 경쟁자인 도요타의 판매 성장률이 현대차·기아보다 빠르게 올라오고 있는 것도 부담이다. 올해 8월 현대차·기아(제네시스 포함)의 미국 판매 대수는 17만9455대로 전년 동월 대비 10.9% 성장했다. 같은 기간 도요타(렉서스 포함)는 22만5367대를 팔며 13.6% 늘었다.





업계 관계자는 "현대차·기아가 최근까지 미국에서 적극적인 프로모션 등을 통해 좋은 성과를 내고 있지만, 관세 인하 조치가 늦어질 경우 일본차와의 경쟁 구도에서 불리해질 수밖에 없다"며 "정부 차원의 적극적인 외교 대응이 필요한 시점"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

