직선형 드라이브인 시스템 갖춘 ‘청라 SK V1’, 차별화된 물류 효율성 제공

최근 기업들이 업무 공간을 고를 때는 입지 조건 못지않게 '업무 효율을 높이는 설계와 물류 동선'이 중요한 선택의 잣대로 자리 잡고 있다. 단순히 교통이 편리한 곳이 아니라, 실제 입주 후 생산성과 업무 편의성을 얼마나 보장할 수 있는지가 더 큰 관심사로 떠오른 것이다. 이에 따라 최근 공급되는 지식산업센터들은 물류 이동을 단순화하고, 공간 활용도를 높이는 차별화된 솔루션을 내세우며 기업 수요를 공략하고 있다.

특히 제조·물류 중심 기업 사이에서 각광받는 시스템이 '드라이브인(Drive-in) 설계'다. 차량 진입과 화물 이동을 한 번에 해결하면서 입출고 효율을 극대화하기 때문이다. 청라국제도시 내 최대 규모 지식산업센터인 '청라 SK V1'이 높은 관심을 받는 이유 역시 이러한 특화 설계에서 찾을 수 있다.

청라 SK V1은 기존 지식산업센터들과는 확연히 다른 설계 차별성으로 주목 받고 있다. 차량이 단 3번 회전만으로 7층까지 곧장 진입할 수 있는 직선형 드라이브인 시스템을 갖췄기 때문. 직선형 드라이브인 시스템은 수도권 전역을 통틀어도 쉽게 찾아보기 힘든 혁신 설계로 실입주 기업들의 호평을 받고 있다. 이는 단순한 주차 편의를 넘어 제품 입출고, 자재 이동, 출하 작업 전체를 간소화할 수 있는 설계로 특히 물류·유통·제조기업에게는 '업무 효율을 바꾸는 공간 구조'로 통하기 때문.

여기에 각 호실 앞까지 차량이 진입 가능한 도어투도어 시스템이 더해지며, 하역·상차·업무 전환이 한 번에 이뤄지는 고효율 동선을 제공한다. 이는 단순한 공간 배치가 아닌 실제 현장에서 일하는 사람들의 동선과 생산성까지 고려한 것으로, 설계 단계에서부터 실사용자의 만족도를 높였다.

아울러 개방감을 살린 발코니와 테라스형 오피스 설계가 적용돼 탁 트인 시야와 쾌적한 근무 환경을 동시에 누릴 수 있으며, 각 호실별 에어컨과 환기 및 배기 시스템까지 완비돼 입주 기업의 이주시 발생하는 각종 부담을 낮췄다.

또한 업무 중 휴식이 가능한 휴게공간, 입주사 간 회의나 미팅을 위한 회의실, 탁트인 옥상정원까지 갖춰 입주 기업의 일과 업무 효율성까지 고려한 디테일이 매력적이다.

입지 비전도 매력적이다. 청라 일대의 높은 미래가치도 청라 SK V1을 주목하게 하는 요소인데 청라는 서울 접근성이 뛰어날 뿐 아니라 제3연륙교가 개통된다면 수혜를 기대할 수 있으며, 스타필드 청라(2027년 예정), 아산병원 청라 분원(2029년 예정) 등 굵직한 호재들이 이어지고 있다. 청라가 도심형 자족지구로 빠르게 성장하면서 이 일대를 대표할 업무시설로 청라 SK V1의 가치까지 동반 상승이 기대된다.

업계 관계자는 "청라 SK V1은 수도권 전체를 통틀어도 흔하지 않은 직선형 드라이브인 시스템을 비롯해 실 입주기업에 최적화 된 다양한 특화 설계로 업무공간의 완성도를 높였다"며 "최근 청라가 수도권 서부 비즈니스의 허브로 떠오른 가운데 청라 SK V1은 청라자유경제규역 내에 위치해 법인세 5년 간 면제 혜택도 있어 다양한 업종의 기업들이 문의가 들어오고 있다"고 전했다.





청라 SK V1은 즉시 입주가 가능하며, 현장에 마련된 홍보관에서는 방문 예약제를 통해 상담이 진행 중이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

