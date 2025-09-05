고양시, 제3단계 공공근로사업 시작…시민 체감 행정서비스 제공

환경미화부터 행정업무 지원·시설운영 보조까지
경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 8일부터 12월 19일까지 2025년 제3단계 공공근로사업을 진행한다고 5일 밝혔다.
이번 사업에는 132명의 참여자가 선발돼 46개 부서에서 약 4개월간 근무를 하게 된다.
이번 공공근로사업은 지난 7월 각 행정복지센터에서 신청을 받았으며, 지원자는 총 618명으로 약 5.7 : 1의 경쟁률을 나타냈다.
3단계 공공근로 참여자는 환경미화부터, DB구축 사업 등 행정업무지원, 드론비행장 및 반려동물 놀이터, 브랜드 관광기념품관 등 시설운영 보조까지 다양한 분야에 배치돼 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 제공하게 된다.
공공근로사업 신청 자격은 참여 신청일 기준 주민등록상 고양시민으로서, 사업개시일 기준 만 18세 이상 근로 능력이 있는 실직상태인 자로, 가구소득은 기준중위소득 60% 이하이고, 가구 재산합계가 4억 8천만 원 이하여야 한다.
임금은 2025년 정부최저임금(시간당 1만30원)으로, 4대 보험 가입, 부대경비, 주휴·월차수당 등이 지급된다. 65세 미만은 주 25시간, 65세 이상은 주 15시간을 근무하게 된다.
시 관계자는 "공공근로사업은 취업에 어려움을 겪는 시민들이 안정적인 구직활동을 할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다"며 "공공근로사업이 재취업의 마중물 역할을 할 수 있도록 내실있게 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
한편 공공근로 사업은 연중 3단계에 걸쳐 운영되며, 내년도 1단계 공공근로사업은 오는 11월 중에 각 주소지 행정복지센터에서 접수를 받을 예정이다.
고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>