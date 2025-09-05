광명시, 민간과 함께 도시숲·민주시민교육·고향사랑기금 정책 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시정협치협의회 개최…3개 협치 의제 확정

이달 중 실무위원회 신설해 협치 체계 강화

경기도 광명시가 민간과 힘을 모아 도시숲 조성, 민주시민교육, 고향사랑기금 활성화 정책 실행 방안을 마련한다.

광명시는 5일 시청 컨퍼런스룸에서 '시정협치협의회'를 개최하고 이같은 정책을 협치의제로 선정했다.

이번에 선정한 협치 의제는 ▲지속가능한 도시숲 조성·관리·이용을 위한 시민참여 방안 ▲민주시민교육 활성화 방안 ▲고향사랑기금 지정기부 사업 발굴 등이다.

앞서 시는 3월부터 5월까지 협의 의제 정책전담팀(TF)을 가동해 시민 의견 수렴, 부서 의견 조회 등을 거쳐 10개 후보를 정했다. 시는 이 중 시급성과 실현 가능성 등을 고려해 최종 의제 3개를 확정했다고 설명했다.

'도시숲 시민참여 방안'은 도시숲을 시민 삶과 밀접하게 연결된 생활 공간으로 조성하고 관리 과정에 시민 의견을 반영하자는 취지에서 선정했다.

'민주시민교육 활성화 방안'은 공동체 활성화와 연대를 위해 민주적 가치를 내면화하고 실천할 수 있는 역량을 키우기 위한 것이다.

'고향사랑기금 지정기부 사업 발굴'은 지역 고유 자원과 특색을 반영한 기금사업 발굴로 지속적인 기부 참여를 유도해 지역 발전을 도모하기 위해 의제에 포함했다.

확정된 의제는 관련 부서, 전문가, 지역 활동가 등으로 구성된 '민관의제추진단'을 중심으로 민관협력 체계를 구축해 구체적 실행 방안을 마련하고 정책에 반영할 예정이다.

회의에서는 시정협치협의회 실무위원회 설치·운영안도 심의했다. 실무위원회는 의제 발굴, 민관의제추진단 운영 관리, 부서별 협치사업 성과 평가 등을 담당하게 된다.

시는 실무위원회 설치 근거를 담은 '광명시 민관협치 활성화를 위한 기본 조례'가 공포되는 대로 실무위원회 운영을 본격화할 계획이다.





박승원 광명시장은 "민과 관이 동반자로 협력해 협치의제를 해결하고 시민이 체감하는 변화를 만들 것"이라며 "지역공동체가 의제 발굴부터 실행, 평가까지 전 과정을 함께 논의하는 건강한 협치 구조를 정착시켜 지속가능한 도시로 나아가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

