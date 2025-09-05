영부인 고 이희오 여사 '나눔의 뜻' 다시 재현된다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20일 사랑의 친구들 바자 행사 예정

수익금 어려운 어린이 돕기 사용

'사랑의친구들 바자'행사 안내 포스터. 사단법인 ‘사랑의친구들’ 제공

올해로 28주년을 맞이한 '사랑의친구들 바자'가 오는 20일 서울 정동 이화여고 유관순기념관에서 열린다.

'사랑의친구들 바자'는 지난 1998년 IMF 외환위기에 어려움을 겪었던 어린이들을 돕자는 취지로 고 김대중 전 대통령의 부인인 고 이희호 여사에 의해 첫 시작 됐다.

이 여사는 평화, 인권, 용서, 화합의 가치를 따른 남편이었던 김 전 대통령의 뜻을 함께하기 위해 생전 큰 노력을 해 온 인물이다.

사랑의친구들 바자에서는 의류, 생활용품을 저렴한 가격에 구입할 수 있으며, 아나바다 장터와 먹거리 장터가 열린다. 특히, 각 지역의 농산물과 특산품 코너가 준비돼, 신선한 제철 농산물과 지역 특산품을 한자리에서 만나볼 수 있다.

또 '일본 사랑의나눔'(회장 김운천)에서 일본 거주 한국 어머니들이 직접 들고 온 물품들도 판매할 예정이다.

이밖에도 故이희호 명예회장, 우원식 국회의장, 강경화 이사 등 유명 인사들의 기증품 경매, 한모금(대학 동아리 밴드), 어린이노래그룹 작은평화, 훌라헤븐, 떼떼 아저씨의 에코매직쇼(마술), 예동어린이합창단 등의 다양한 행사와 공연이 펼쳐져 방문객들에게 즐거운 시간을 선사할 예정이다.





한편 이번 2025 사랑의친구들 바자에는 하나금융나눔재단을 비롯한 100여 개 기업과 단체, 그리고 300여 명의 자원봉사자들이 함께 참여한다. 바자에서 모아진 모든 수익금은 어려운 어린이들을 위한 지원에 사용된다





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

