전세 품귀·입주 감소 이어지는 인천… ‘인하대역 수자인 로이센트’ 주목

- 인천 아파트 전세 물량, 6개월 전 대비 25.7% 급감

- 입주 물량도 꾸준 감소세… 공급 희소성 커지며 ‘인하대역 수자인 로이센트’ 관심 집중

인천 부동산 시장이 전세 품귀 현상에 직면하면서, 새 아파트에 대한 수요자들의 관심이 높아지고 있다. 전세 매물이 빠르게 줄어드는 가운데, 향후 입주 물량도 지속적으로 감소할 것으로 예상되면서 신규 분양 단지의 희소가치가 부각되고 있다.

실제 부동산 빅데이터 업체 '아실'에 따르면, 8월 초(5일) 기준 인천 아파트 전세 매물은 4,701건으로, 6개월 전 6,323건에 비해 25.7% 급감했다. 이는 아실이 관련 통계를 공개한 2022년 8월 이후 가장 낮은 수치로, 전세 물건이 많았던 2022년 12월 1만5천890건과 비교하면 3분의 1 이하 수준으로 줄어든 셈이다.

이렇듯 전세 수급 불균형이 심화되면서 실거주 수요자들의 불안도 커지고 있다. 원하는 전세 매물을 제때 찾기 어려워지자, 실수요자들 사이에서는 "차라리 새 아파트를 분양받아 내 집을 마련하자"는 인식이 확산되며 분양시장에 대한 관심이 다시 높아지는 분위기다.

여기에 인천의 신규 입주 물량도 향후 지속적으로 줄어들 예정이라는 점도 새 아파트에 대한 '선점 경쟁'을 부추기고 있다. 실제 부동산 R114자료에 따르면 인천은 지난해 2만8,588세대가 입주한 뒤 올해 입주 물량(예정 물량 포함)이 2만252세대로 29.1%가 감소했다. 이와 같은 감소세는 앞으로도 계속돼 ▲2026년 1만6,819세대 ▲2027년 1만5,388세대 ▲2028년 1만4,817세대 등으로 꾸준히 줄어들 전망이다.

이러한 상황 속 인천에서는 BS한양이 9월 미추홀구 용현학익 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업을 통해 '인하대역 수자인 로이센트'의 공급을 예고해 이목이 집중되고 있다.

인하대역 수자인 로이센트는 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 지하 2층~지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 6개동, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대) 규모의 대단지로 조성된다.

단지는 수인분당선 인하대역을 도보로 이용 가능한 역세권 단지로 우수한 교통망을 갖춘 것이 가장 큰 특징이다. 또 인근에 위치한 송도역에는 인천발KTX가 2026년 개통이 예정돼 있으며, 월곶-판교선도 2029년 개통될 예정이다. 또한, 현재 추진 중인 GTX-B 청학역이 개통되면 서울까지의 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

여기에 입주와 동시에 완성된 생활인프라를 누릴 수 있다는 점에서 실수요자들의 높은 관심을 받고 있다.

인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권과 대형마트, CGV 등을 도보로 이용할 수 있으며, 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 공원시설도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 더불어, 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초와 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고를 모두 도보로 이용할 수 있는 우수한 교육환경까지 갖춰 실거주 만족도가 높을 전망이다.

한편 이번 인하대역 수자인 로이센트는 전국에 약 23만호를 공급한 BS한양의 주택 브랜드 '수자인(SUJAIN)' 20주년 기념작으로, 이러한 상징성에 걸맞은 상품설계를 강화할 예정이라는 점에서도 기대를 모은다.

단지는 이에 맞춰, 펫네임도 프랑스어로 왕을 뜻하는 'ROI'와 중심을 뜻하는 'CENTER'를 결합한 'ROICENT'(로이센트)로 지었으며, 랜드마크동 커튼월룩 적용과 전 세대 선호도 높은 판상형 4Bay 구조(일반분양 기준) 등 특화설계를 적용할 예정이다.

인천 일대 부동산 업계 관계자는 "전세 품귀와 공급 감소가 동시에 나타나는 현상으로 인해, 실수요자들에게 새 아파트는 매력적인 대안이 되고 있다"며 "입지·인프라·상품성을 모두 갖춘 인하대역 수자인 로이센트는 향후 분양시장에서도 주목받는 단지가 될 것"이라고 말했다.

한편, '인하대역 수자인 로이센트'는 오는 9월 17일(수) 인천 문학경기장 웨딩홀에서 대사업설명회를 진행할 예정이며, 참여신청은 홈페이지에서 예약신청을 받고 있다.

또한 현재는 관심고객등록 이벤트를 진행 중으로 홈페이지를 통해 관심고객등록을 한 고객을 대상으로 매주 추첨을 통해 100명을 선정 스타벅스 아메리카노를 증정하고 있으며, 호갱노노 사이트에 단지에 대한 게시글이나 댓글을 작성 후 캡처본을 홈페이지에 업로드한 고객을 대상으로는 매주 추첨을 통해 30명을 선정 베스킨라빈스 파인트를 증정하는 호갱노노 댓글 인증 이벤트도 동시에 진행 중이다.





단지의 견본주택은 사업지와 맞붙은 인천광역시 미추홀구 용현동에 공사 중이며, 9월 중 오픈 예정이다. 현재는 미추홀구 학익동(홈플러스 인하점 인근)에 홍보관을 운영하고 있어 방문 상담이 가능하며, 전화 문의 및 홈페이지 방문을 통해서도 관련 정보를 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

