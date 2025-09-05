네이버웹툰 김규남 CRO, 문체부 장관 표창…콘텐츠 보호 공로 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제8회 지식재산의 날 기념식



김규남 네이버웹툰 최고위기관리책임자(CRO·사진)가 4일 열린 '제8회 지식재산의 날' 기념식에서 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다. 문체부 장관 표창은 문화, 예술, 콘텐츠 등의 저작권 분야에서 우수한 성과를 거둔 사람에게 수여하는 상이다.

지식재산의 날 기념식은 대통령 소속 국가지식재산위원회와 과학기술정보통신부 주최로 매년 9월 4일 '지식재산의 날'에 열리는 행사다. 지식재산 창출, 보호, 발전 등에 공헌한 개인 및 단체에 포상한다.

김 CRO는 2018년 네이버웹툰 입사 이후 법무와 정책을 총괄하며 콘텐츠 보호 정책 수립에 핵심적 역할을 수행한 공로를 인정받았다.

김 CRO는 네이버웹툰의 불법 유통 대응 전문 조직 '안티 파이러시'를 이끌며 저작권 보호를 위한 기술적 대응은 물론 다양한 법적, 정책적 대응을 적극적으로 펼쳐왔다. 2020년부터 저작권해외진흥협회(COA) 이사로 활동하며 글로벌 웹툰 불법 유통 침해 대응 사업에 참여하고 있다.

김 CRO는 "앞으로 더 의미 있는 권리 집행 사례들을 많이 만들어 창작자들과 산업 종사자들의 노력이 헛되지 않도록 최선을 다하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

앞서 네이버웹툰은 지난해 11월 '제1회 대한민국 저작권 보호 대상 및 저작권 발전 유공 포상 시상식'에서 웹툰 불법 유통 대응 공로를 인정받아 문체부 장관 표창을 받은 바 있다.





지난달 6일에는 인천 송도 컨벤시아에서 열린 APEC 국제 워크숍 '불법 스트리밍 단속을 위한 접근법 및 전략'에서 국내 콘텐츠 업계를 대표해 저작권 보호를 위한 기술적 대응 방법 및 성과를 발표하기도 했다.

김규남 네이버웹툰 CRO가 4일 열린 '제8회 지식재산의 날' 기념식에서 문화체육관광부 장관 표창을 수상하고 있다. 네이버웹툰 제공





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

