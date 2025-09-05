용인시, 내년도 생활임금 1만1930원 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 比 2.2% 인상…최저임금보다 1610원 높아

경기도 용인시는 지난 3일 생활임금심의위원회 심의를 거쳐 내년도 생활임금 시급액을 1만1930원으로 확정했다고 5일 밝혔다.

생활임금은 근로자의 최소한의 인간적·문화적 생활 보장을 가능하게 할 목적으로 지급되는 최저임금액 이상의 임금이다. 적용 대상은 시 소속 근로자와 시 출자·출연기관 소속 근로자 등 약 1460명이다.

이번에 확정된 생활임금은 올해 1만1670원보다 2.2% 오른 금액이다. 정부가 발표한 내년도 법정 최저임금 시급액인 1만320원에 비해서는 1610원 높다.

월 단위로 환산하면 209시간 기준 249만3370원으로, 올해보다 5만4340원 인상된다.

위원회는 내년도 정부 최저임금의 인상률과 시 재정 여건, 근로자 임금 수준 등을 종합적으로 고려해 생활임금을 결정했다.





시 관계자는 "이번 생활임금액 결정으로 근로자의 안정적인 생활과 삶의 질 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것"으로 기대했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

