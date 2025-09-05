서해해경청, 비위 예방 위한 청렴캠페인 성료

전 직원 참여 청렴문화 확산 동참
서해지방해양경찰청은 지난 4일 청렴 의식 제고와 청렴 문화 확산을 위한 캠페인을 전개했다.
서해해경청은 청렴 문화 확산의 일환으로 공직기강 확립 교육, 청렴 퀴즈 대회, 청렴 동아리 및 상호존중의 날 등을 지속해서 운영하고 있다.
특히 이번 캠페인은 기관장 및 부서장, 소속 직원이 함께 ▲8대 비위 ▲청탁금지법 ▲공직자윤리법 ▲서해청에서 자체 추진 중인 '건소절(건전한 소통문화의 절)' 등 청렴 관련 법령·제도, 부패 방지, 소통문화를 주요 내용으로 문제를 풀며 자연스럽게 배우는 참여형 프로그램으로 진행됐다.
청렴 퀴즈에 참여한 직원들은 "평소 딱딱하게 느껴졌던 청렴 교육 내용을 퀴즈로 풀어보니 훨씬 재미있고 기억에 잘 남았다"며, "직원 모두가 함께 참여해 자연스럽게 소통하는 분위기가 이루어진 것 같다"는 소감을 밝혔다.
이명준 서해해경청장은 "이번 캠페인을 통해 조직 문화를 건강하게 만들고 올바른 공직윤리를 확립하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
