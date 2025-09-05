태백시, 제51회 순직산업전사 위령제 거행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 태백시(시장 이상호)는 오는 6일 오전 10시 순직산업 전사 위령탑에서 '제51회 순직산업 전사 위령제'를 거행한다고 5일 밝혔다.

순직산업 전사 위령제는 국가 지하자원 개발을 위해 순직한 산업 전사들의 넋을 기리고 유가족을 위로하기 위해 마련된 행사로, 태백시는 '태백시 순직산업 전사 추모의 날 조례'를 제정해 매년 위령제를 개최하고 있으며, 올해로 51회를 맞았다.

이번 위령제에는 이철규 국회의원, 산업통상자원부·강원특별자치도 관계자, 이상호 태백시장, 고재창 태백시의회 의장, 강원특별자치도의회 문관현 의원, 태백시의회 의원, 박창규 순직산업전사유가족협의회 회장 및 기관·사회단체장, 광산업체 관계자와 유가족 등이 참석할 예정이다.





태백시 관계자는 "대한민국 경제발전과 산업화에 이바지한 순직산업 전사의 숭고한 희생을 기리며, 그분들의 헌신이 헛되지 않도록 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

