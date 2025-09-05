SOL 중단기회사채 액티브 ETF, 순자산 3천억원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 'SOL 중단기회사채(A-이상) 액티브' ETF 순자산이 3000억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

올해 7월 2000억원을 넘어선 지 약 한달 만에 1000억원의 자금이 추가로 유입됐다. 최근 단기금리 하락 국면에서도 시중 단기금융상품 대비 높은 수익성과 안정성을 바탕으로 개인투자자와 은행 고객이 투자를 이어갔다.

국내 증시가 박스권에 머물고 미국 증시 변동성까지 확대되면서 단기자금이 '파킹형 ETF'로 몰리고 있는 흐름도 긍정적으로 작용했다.

SOL 중단기회사채(A-이상) 액티브 ETF의 현재 기준 만기수익률(YTM)은 3.22%다. 적극적인 포트폴리오 운용과 우량 회사채 편입 전략으로 연환산 4.04%의 수익률을 기록 중이다. 반면 KOFR(한국무위험지표금리)와 CD(91일) 금리는 각각 2.5~2.53%에 머물고 있다.

신한자산운용 허익서 채권ETF운용팀장은 "SOL 중단기회사채(A-이상) 액티브 ETF는 크레딧 리서치팀과의 협업을 바탕으로 저평가 우량 채권을 발굴하여 안정적이면서도 시중 단기 상품 대비 높은 성과경쟁력을 유지하고 있다"고 설명했다.

이어 "10월 금통위 기준금리 인하 가능성과 함께 내년 추가 인하 여지를 고려할 때 금리 하락에 따른 자본이득도 기대할 수 있다"고 덧붙였다.





SOL 중단기회사채(A-이상) 액티브 ETF는 잔존만기 3년 이내의 회사채 및 기타 금융채 등 크레딧 채권에 선별적으로 투자한다. 1.6년 내외의 듀레이션 관리를 통해 금리변동에 따른 자본차익 극대화로 시중금리 대비 초과수익을 추구하는 단기자금 파킹형 ETF다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

