롯데GRS 크리스피크림, 해리포터 도넛 4종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첫 협업, 전 세계 33개국에서 출시

그리핀도르·후플푸프·래번클로·슬리데린 구성

롯데지알에스(GRS)가 운영하는 도넛 프랜차이즈 크리스피크림 도넛이 워너브라더스 디스커버리 글로벌 컨슈머 프로덕트사(WBDGCP)와 손잡고 해리포터에서 영감을 얻은 도넛 4종을 출시했다고 5일 밝혔다.

롯데GRS '크리스피크림 도넛' [사진=롯데GRS 제공]

AD

이번 신메뉴는 글로벌 크리스피크림 도넛과 해리포터의 첫 협업으로, 전 세계 33개국에서 출시된다. 해리포터와 크리스피크림 도넛의 협업은 여름방학이 끝난 후 다시 호그와트 마법학교로 돌아가는 '헤리포터 : 하우스 오브 호그와트(Harry Potter : House of Hogwarts)' 콘셉트를 적용했다.

제품은 그리핀도르, 후플푸프, 래번클로, 슬리데린 등으로 구성됐다. 각 도넛에는 '용기, 성실함, 지혜, 야망' 등 기숙사의 특징을 담아냈다.

해리포터 시즌 도넛은 다음달 16일까지 42일간 한정 판매한다. 도넛 단품 가격은 3200원부터다. 해리포터 더즌은 다음 달 12일까지 롯데잇츠 애플리케이션(앱)에서 쿠폰을 통해 최대 30% 할인된 가격으로 구입할 수 있다.





AD

롯데GRS 관계자는 "전 세계에서 사랑받는 인기 영화 해리포터와 협업을 통해 눈과 입으로 즐거움을 느낄 수 있는 신메뉴를 준비했다"며 "앞으로도 고객 만족을 위한 다양한 신메뉴를 지속해서 선보이겠다"고 전했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>