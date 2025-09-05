서초구, '개방형 제연 흡연시설' 대한민국 공공디자인대상 대통령상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

흡연자·비흡연자 공존형 도시환경조성 사례

서울 서초구(구청장 전성수)가 '개방형 제연 흡연시설'로 문화체육관광부가 주최하고 공예·디자인문화진흥원이 주관한 '2025 대한민국 공공디자인대상'에서 대상인 대통령상을 수상했다.

개방형 제연 흡연시설 전경. 서초구 제공.

'개방형 제연 흡연시설'은 흡연자와 비흡연자 간의 갈등을 완화하고 강남대로 이면도로 등 대규모 길거리 흡연에 대한 새로운 해법을 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

구는 금연·흡연정책의 방향을 규제, 경고, 보호, 유도, 공존 등 다섯 가지 솔루션으로 정립해 흡연자의 권리를 존중하면서도 자발적 절제를 유도하며 비흡연자의 피해를 최소화할 수 있는 공존의 공간을 마련했다. 특히 이번 수상작은 국민참여심사와 현장 검증을 통해 전국적 확산 확산이 용이하다는 점에서 우수성을 인정받았다.

또 '개방형 제연 흡연시설'은 규제와 단속 위주의 기존 방식에서 나아가 흡연 혐오의 근본원인인 '연기와 냄새' 문제를 해결하기 위해 기술과 디자인을 융합한 것이 특징이다.

흡연자 밀집 지역에 설치된 이 흡연시설은 에어커튼을 적용해 담배 연기의 외부 확산을 차단하고, 특허 공법의 제연 정화장치 4대를 탑재해 정화한 공기를 배출한다. 여기에 자동 소화 기능의 대용량 재떨이를 설치해 흡연자의 편의와 환경 개선을 동시에 충족시켰다.

구는 과학적 분석과 실증용역을 바탕으로 시설을 설계해 내부 이용을 자연스럽게 유도함으로써 간접흡연 피해를 줄이고 보행자 만족도를 높였다. 이를 통해 강력한 규제중심 정책에서 발생할 수 있는 풍선효과를 최소화하면서 흡연자와 비흡연자가 공존할 수 있는 새로운 모델을 제시했다는 평가다.

이 외에도 구는 행동 변화를 자연스럽게 유도하는 '넛지(nudge) 디자인'을 적용한 'QR코드 안내판'을 운영해 흡연자가 금연구역을 벗어나 흡연 구역으로 자연스럽게 이동하도록 유도, 단속 건수를 크게 줄이는 성과를 거뒀다. 이러한 노력은 보건복지부 장관상과 서울 금연도시 성과대회 최우수상 수상으로 이어졌다.

한편, '대한민국 공공디자인대상'은 공공디자인의 문화적 역할과 인식을 넓히고, 국민의 문화향유권 증대에 이바지하기 위해 공공디자인 모범사례를 선정·포상하는 디자인상이다. 올해는 '공존 : 내일을 위한 공공디자인'을 주제로 개최됐다.





전성수 서초구청장은 "그동안 공공디자인을 통해 도시미관 개선하고, 사회문제 해결에도 힘써왔다"며 "대한민국을 선도하는 공공디자인을 통해 구민의 삶의 질을 높이고 모두가 공존할 수 있는 도시 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

