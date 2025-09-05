경기도서관 '청년 기회 스튜디오' 5인 청년 창작가 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 개관을 앞둔 경기도서관이 '청년 기회 스튜디오'에 입주해 디지털콘텐츠 분야 창작 활동을 펼칠 청년 5명을 모집한다.

청년 기회 스튜디오는 경기도서관 5층 스튜디오 내 개인 작업 공간(16㎡ 규모)으로 올해 10월 중순부터 내년 6월 말까지 이용 가능하며 사무용 가구와 창작물에 대한 1대1 전문가 피드백 지원이 이뤄진다. 신청 접수는 이달 17일까지다.

모집 대상은 공고일 기준 도내 거주 만 19세 이상 39세 이하 청년 창작가다. 창작 분야는 미디어아트, 웹툰, 애니메이션, 웹 디자인 등 디지털콘텐츠다.

입주를 희망하는 청년은 활동계획서, 포트폴리오, 개인정보 동의서 등 신청 서류를 갖춰 17일 오후 6시까지 담당자 전자우편(yeshin@gg.go.kr)으로 제출하면 된다.

경기도는 서류심사와 발표 면접 과정을 거쳐 최종 5인을 선발하고 개별 안내할 계획이다. 이후 선정자는 창작 경험을 지역사회에 환원하는 멘토링 워크숍을 비롯해 오픈 클래스, 오픈 스튜디오 데이, 전시회 등 다양한 필수 프로그램에 적극 참여해야 한다.





박영애 경기도 도서관운영팀장은 "청년 기회 스튜디오는 창작과 교류가 공존하는 열린 공간"이라며 "전문성과 열정을 갖춘 청년 창작가의 많은 참여를 바란다"고 말했다.





