적조 현장 찾은 박완수 경남지사 "가용 자원 총동원, 확산 막아야"

박완수 경남도지사가 4일 남해군 고현면 적조 방제 현장을 찾아 대응 상황을 점검했다.

박 도지사는 황토 살포, 적조 생물을 분산하는 물갈이 등 해상가두리 양식장 내 방제작업 상황을 직접 살피고 남해군의 대응 상황을 보고받았다.

박완수 경남도지사(가운데)가 경남 남해군 고현면의 해상가두리양식장에서 적조 대응 상황을 확인하고 있다. 경남도 제공

박 지사는 "6년 만에 다시 찾아온 적조로 양식 어가의 고통이 크다"라며 "방제작업에 집중해 적조 확산에 적극적으로 대응하겠다"고 말했다.

또 "가용할 수 있는 선박, 장비, 인력을 모두 동원해 피해가 커지지 않도록 막아야 한다"고 현장 공무원들에게 당부했다.

이어 "기후변화로 인한 자연 재난이 반복되고 있다"라며 "양식 어가들은 피해 최소화를 위해 보험 가입 등 사전 대비가 필요하다"고 했다.

이날 양식장에서 한 어민은 "적조로 죽은 양식어류 폐사체를 얼려 보관할 수 있도록 냉동창고를 설치해 달라"고 건의했다.

이에 경남도는 관련 사항을 신규 사업으로 검토 중이라고 답했다.

박완수 경남도지사(왼쪽 세 번째)가 경남 남해군 고현면의 해상가두리양식장에서 적조 방제 상황을 점검하고 있다. 경남도 제공

경남도는 지난 8월 27일 오후 4시 경남 해역에 적조주의보 발효 직후 양식어가 피해 예방을 위해 대책 상황실을 가동하고 있다.

현재까지 선박 1250척, 중장비 264대, 인력 2552명을 동원해 9400톤가량의 황토를 살포했다.

사료 급이 중단, 산소 공급 등 현장 밀착 지도를 위해 지역별 현장지도반도 운영 중이다.

또 오는 5일부터 6일까지 이틀간 '경상남도 적조 일제 방제의 날'로 지정하고 민·관이 참여하는 대규모 방제 활동을 펼친다.





이 기간 수산업경영인 경남연합회, 한국자율관리어업 경남연합회, 전국연안어업인 경상남도연합회, 해경 등 관계기관이 협력해 선박과 장비, 인력을 투입할 예정이다.





