광주시, BRT 추진 현황·방향 공유 용역 보고회

광천권역 '대·자·보' 특별교통대책

도심 남북축 대중교통 인프라 구축

광주시는 4일 시청에서 '간선급행버스체계(BRT) 개발계획 수립 용역 중간보고회'를 열고, 주요 추진 현황과 향후 방향을 공유했다. 광주시 제공

광주시는 4일 시청에서 '간선급행버스체계(BRT) 개발계획 수립 용역 중간보고회'를 열고, 주요 추진 현황과 향후 방향을 공유했다.

이번 용역은 광천권역 교통 문제를 해소하고 시민 불편을 최소화하기 위한 '광천권역 대·자·보 특별교통대책' 일환으로 도심 남북축 대중교통 인프라인 BRT 구축을 위해 올해 4월부터 진행해 왔다.

이날 보고회는 그간 BRT 건설에 대한 조사·분석 결과와 계획안을 공유하고 관계기관 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 광주시와 자치구, 광주시의회, 광주경찰청, 한국교통연구원, 광주시버스운송사업조합 등 관계기관과 교통 전문가들이 참석해 BRT 시설의 기본 구상, 신규 노선 후보 등에 대해 논의했다.

특히 BRT 정류장 배치, 도심 교통체계 개선 방안 등 여러 의견을 참고해 기술적 완성도와 시민 체감도를 높일 수 있는 계획으로 발전시킬 예정이다.





김영선 통합공항교통국장은 "광주권 BRT 건설은 대중교통의 질적 향상과 도심 혼잡 완화를 위한 핵심 전략이다"며 "향후 시민 모두가 체감할 수 있는 대중교통 서비스 환경개선이 될 수 있도록 최적의 계획을 마련하겠다"고 말했다.





