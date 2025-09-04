전 소방관의 사랑담긴 '정순천·조순자 장학금' 첫 수여식 열려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공상 소방공무원 자녀 3명에게 장학금 전달

사진=대전시 제공

정순천 전 대전서부소방서장(81)과 배우자 조순자 여사가 소방 가족 지원을 위해 기부한 1억 원의 첫 장학금이 전달됐다.

대전소방본부가 4일 대전시청 5층 창의실에서 공상 소방공무원 자녀들을 위한 '정순천·조순자 장학금' 첫 수여식을 열고, 장학생 3명에게 각각 100만 원씩 장학금을 전달했다.

이 장학금은 지난 6월 장학사업은 사단법인 '소방가족희망나눔'을 통해 운영되며, 매년 대전소방 소속 순직·공상 소방공무원 자녀 중 학업 의지가 뛰어나고 가정형편이 어려운 학생을 선정해 지원하게 된다.

정 전 서장은 수여식에서 "소방은 때로 목숨을 걸어야 하는 숭고한 사명"이라며 "여러분의 부모님이 걸어온 길을 자랑스럽게 여기고 흔들림 없이 꿈을 향해 나아가길 바란다"고 장학생들을 격려했다.





김문용 대전소방본부장은 "귀한 뜻을 실천해 주신 정순천 전 서장님과 조순자 여사님의 나눔을 시민과 소방 가족 모두가 오래 기억할 것"이라며 "수혜 학생들이 희망을 잃지 않도록 소방본부도 함께 힘을 보태겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

