한국도로공사, 김천 농촌 찾아 '무상정비 봉사'

농기계·자동차 안전 점검

상생형 사회공헌 모델 정착

한국도로공사가 지역사회와의 상생을 실천하는 대표적인 사회공헌 활동으로 농촌 현장을 직접 찾았다.

공사는 4일 김천시 개령면에서 농기계와 자동차 무상정비 봉사활동을 펼치며 주민 안전과 생활 편의를 높였다.

한국도로공사가 김천시 지역주민을 위한 농기계 및 자동차 무상정비 봉사 후 기념촬영.

이번 활동은 도로공사가 보유한 정비 전문인력의 기술을 활용한 '재능기부형 봉사'다. 농업인 고령화로 인해 농기계 점검·정비가 미흡해지는 현실을 감안, 사고 예방과 안전성 강화에 초점을 맞췄다.

직원들은 소모품 교체, 기본 성능 점검은 물론 브레이크 전구와 후부 반사판 등 야간 안전장치 교체까지 진행하며 추돌사고 위험을 줄였다.

또한 현장에서 주민들을 대상으로 자가 점검 교육과 정비 상담을 병행해 단기적인 정비 지원을 넘어 장기적인 관리 역량 제고까지 도모했다. 이는 단순한 일회성 지원을 넘어 농촌 현장의 '지속가능한 안전 체계 구축'이라는 점에서 의미가 크다.

한국도로공사는 매년 2회 이상 김천시 농촌 지역을 순회하며 무상정비 봉사를 이어오고 있다. 다음 봉사 일정은 오는 25일 봉산면에서 진행될 예정으로, 공사는 농민들의 실질적인 체감 효과를 높이는 맞춤형 사회공헌을 확대한다는 방침이다.

도로공사 관계자는 "전문 기술을 지역사회와 공유해 안전사고를 예방하고 주민 삶의 질을 높이는 데 기여할 수 있어 보람이 크다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 김천시와 상생하며 공공기관의 사회적 책임을 적극적으로 실천해 나가겠다"고 강조했다.

이번 봉사활동은 공기업이 단순한 도로 관리 주체를 넘어, 지역사회와 호흡하며 사회적 책임을 실현하는 새로운 모델을 제시했다는 점에서 주목된다.





특히 이전 지역인 김천에서 체감할 수 있는 안전 혜택을 제공했다는 점은 '상생'이라는 공공기관 가치의 모범적 실천이라 평가할 만하다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

